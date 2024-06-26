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Названа локация новой Bus Lane в Астане

Сегодня, 10:22
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Названа локация новой Bus Lane в Астане Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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По проспекту Мангилик ел на участке от проспекта Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях, передаёт BaigeNews.

При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.

К слову, в настоящее время проспект Мангилик ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов. Пассажиропоток главного проспекта города составляет 88 тысяч человек в сутки.

Данный участок - 28-ой Bus Lane в городе. В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков.

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