Названа локация новой Bus Lane в Астане
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
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По проспекту Мангилик ел на участке от проспекта Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях, передаёт BaigeNews.
При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.
К слову, в настоящее время проспект Мангилик ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов. Пассажиропоток главного проспекта города составляет 88 тысяч человек в сутки.
Данный участок - 28-ой Bus Lane в городе. В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков.
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