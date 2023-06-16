Названа дата очередной международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса

20-21 июня в столице Казахстана пройдёт 20-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. В переговорах примут участие делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В повестку дня будут включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуация "на земле", усилия по комплексному урегулированию в САР, вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация в Сирии, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению САР и создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

В первый день ожидается проведение четырёхсторонних консультаций заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции для обсуждения хода работы над проектом "Дорожной карты" по нормализации сирийско-турецких отношений, а также двусторонние и трёхсторонние консультации стран-участниц Астанинского процесса.

Во второй день планируется продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

В рамках переговоров также запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести с участием представителей стран-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста.