Назван средний размер пенсии в Казахстане
Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58Сегодня, 11:58
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Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
К слову, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге.
По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс человек.
"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге", - говорится в сообщении.
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