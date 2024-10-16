Назван средний размер пенсии в Казахстане

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

К слову, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс человек.