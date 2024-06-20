Назван средний размер пенсии в Казахстане

С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 61,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

“По состоянию на 1 июня 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 383 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 697 тенге, базовой пенсии – 42 704 тенге”, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.