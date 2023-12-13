Назван средний размер пенсии в Казахстане

С начала 2023 года из республиканского бюджета казахстанцам выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"В Казахстане по состоянию на 1 декабря 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 950 тенге, базовой пенсии – 37 888тенге", - сообщили в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.