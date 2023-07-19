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Сегодня, 13:21
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97Фото: pixabay.com
Назван средний размер пенсии в Казахстане
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 649 миллиардов тенге, из них на выплату базовой пенсии – 506,3 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 142,7 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
"Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2023 года составил 120 641 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 805 тенге, базовой пенсии – 37 836 тенге", - говорится в сообщении.
К слову, по состоянию на 1 июля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 300 тысяч человек.
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