Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о пенсиях, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила глава ведомства, в Казахстане базовая пенсионная выплата усиливается. В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% от прожиточного минимума.

"Со следующего года мы еще на 5% повышаем минимальный порог. Мы говорим, что будет индексация на уровень инфляции. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам, которые уже на 1 января 2024 года с назначенными выплатами, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции. В целом на 9%", - сообщила Светлана Жакупова в СЦК.

Глава Минтруда добавила, что средний размер пенсии в 2024 году будет порядка 130 тыс. тенге.