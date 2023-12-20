Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году
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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о пенсиях, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметила глава ведомства, в Казахстане базовая пенсионная выплата усиливается. В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% от прожиточного минимума.
"Со следующего года мы еще на 5% повышаем минимальный порог. Мы говорим, что будет индексация на уровень инфляции. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам, которые уже на 1 января 2024 года с назначенными выплатами, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции. В целом на 9%", - сообщила Светлана Жакупова в СЦК.
Глава Минтруда добавила, что средний размер пенсии в 2024 году будет порядка 130 тыс. тенге.
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