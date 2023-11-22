Назван среднемесячный размер заработной платы в Казахстане

В третьем квартале 2023 года среднемесячная заработная плата работников в стране составила 350,5 тыс. тенге, что на 16,9% больше чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Среднемесячная заработная палата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная заработная плата составляла 299,8 тыс. тенге.

По данным finprom, наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской области - 602,4 тыс. тенге, Мангистауской области - 519,1 тыс. тенге, Улытауской области - 471,3 тыс. тенге.

Наименьшая среднемесячная заработная плата была отмечена у жителей Туркестанской области: всего 248,9, плюс 1,8% за год. В тройку аутсайдеров также попали Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В разрезе отраслей наибольшую среднемесячную заработную плату традиционно получали работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: 756,7 тыс. тг — на 16,5% больше в номинальном выражении, чем годом ранее. В тройке наиболее высокооплачиваемых отраслей также оказались финансовая и страховая деятельность (668,9 тыс. тг) и сфера информации и связи (525,8 тыс. тг).

Одни из самых низких заработных плат по стране были зафиксированы в сферах искусства, развлечения и отдыха, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения.