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Назван состав сборной Казахстана по футболу на матчи в июне

Сегодня, 18:19
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kff.kz Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев назвал игроков, которые выйдут на поле в предстоящих в июне товарищеских матчах с командами Армении и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

Сборная начнёт тренировочные сборы в Алматы 2 июня.

7 июня у неё запланировала игра в Ереване со сборной Армении. А 11 июня в Сомбатхеи (Венгрия) со сборной Азербайджана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что болельщикам выделят специальные сектора на обоих матчах.

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