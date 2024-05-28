Назван состав сборной Казахстана по футболу на матчи в июне
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
104Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев назвал игроков, которые выйдут на поле в предстоящих в июне товарищеских матчах с командами Армении и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.
Сборная начнёт тренировочные сборы в Алматы 2 июня.
7 июня у неё запланировала игра в Ереване со сборной Армении. А 11 июня в Сомбатхеи (Венгрия) со сборной Азербайджана.
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В Казахстанской федерации футбола сообщили, что болельщикам выделят специальные сектора на обоих матчах.
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