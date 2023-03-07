Назван состав сборной Казахстана на матчи против Словении и Дании

В список вошли 32 игрока:

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Стас Покатилов ("Актобе");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев (все – "Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба – "Тобол"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все – "Астана"), Талгат Кусяпов ("Каспий"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Лев Скворцов ("Химки", Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Эльхан Астанов (все – "Ордабасы"), Бакти`р Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов ("Аксу"), Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, (оба – "Астана"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Ислам Чесноков ("Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко ("Астана"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Абылайхан Жумабек ("Актобе"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы").

Учебно-тренировочный сбор стартует 16 марта в Астане. Окончательный состав будет определён позднее.

В марте сборная Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года проведёт два матча. 23 числа подопечные Адиева примут команду Словении. Начало игры – в 21:00 по времени Астаны. Через три дня после этого команда встретится со сборной Дании. Начало запланировано на 19:00. Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена".