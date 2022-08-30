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  • Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе
instagram.com/@kazakhstan__wrestling Сегодня, 22:56
97
Фото: instagram.com/@kazakhstan__wrestling

Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе

Федерация борьбы назвала имена "классиков", которые отправятся на чемпионат мира в Сербию, передаёт BaigeNews.kz.

В Белград поедут:

Амангали Бекболатов в весовой категории 55 килограммов,

Айдос Сұлтанғали (60 килограммов),

Ғалым Қабдунасаров (63 килограммов),

Дін-Мухамед Қошқар (67 килограммов),

Ибрагим Магомадов (72 килограммов),

Тамерлан Шадукаев (77 килограммов),

Диас Кален (82 килограммов),

Нұрсұлтан Тұрсынов (87 килограммов),

Олжас Сырлыбай (97 килограммов),

Алимхан Сыздыков (130 килограммов).

Чемпионат пройдёт с 10 по 18 сентября.

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#спорт #борьба #чемпионат мира
Сегодня, 22:56
97
Журналист

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