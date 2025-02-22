Тренерский штаб команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в Кубке Странджа, который пройдет в Софии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

За медали престижного и важного турнира будут биться следующие спортсмены:

Мужчины

До 48 кг. Темиртас Жусупов, Санжар Ташкенбай;

До 51 кг. Даниал Сабит, Бекзат Алдамжаров;

До 54 кг. Махмуд Сабырхан, Тимур Кабдешов;

До 57 кг. Оразбек Асылкулов, Даулет Молдашев;

До 60 кг. Талгат Сырымбетов, Серик Темиржанов;

До 63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы, Ертуган Зейнуллинов;

До 67 кг. Торехан Сабырхан, Санатали Тольтаев;

До 71 кг. Абылайхан Жусупов, Фарух Токтасынов;

До 75 кг. Сабыржан Аккалыков, Тимур Нурсеитов;

До 80 кг. Ерасыл Жакпеков, Азамат Бектас;

До 86 кг. Нурбек Оралбай, Бекзат Нурдаулетов;

До 92 кг. Данияр Рахымбердинов;

Свыше 92 кг. Айбек Оралбай, Нурлан Сапарбай.

Женщины

До 48 кг. Айгерим Саттыбаева, Акбота Болат;

До 50 кг. Гулнар Турапбай, Елянур Турганова;

До 52 кг. Жазира Оракбаева, Жансая Рахымберди;

До 54 кг. Элина Базарова, Анель Сакыш, Сымбат Алиаскар;

До 57 кг. Улжан Сарсенбек, Айдана Забынбекова;

До 60 кг. Римма Волосенко, Анар Турсынбек;

До 63 кг. Лаура Есенкелди, Аружан Жанабаева;

До 66 кг. Улдана Таубай, Гаухар Шайбекова;

До 70 кг. Азиза Исина;

До 75 кг. Шугыла Налибай, Анастасия Баязитова;

До 81 кг. Жибек Жараскызы;

Свыше 81 кг. Ляззат Кунгейбаева.