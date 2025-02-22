Назван состав команды Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа
Соревнования пройдут в Болгарии.
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Тренерский штаб команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в Кубке Странджа, который пройдет в Софии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
За медали престижного и важного турнира будут биться следующие спортсмены:
Мужчины
До 48 кг. Темиртас Жусупов, Санжар Ташкенбай;
До 51 кг. Даниал Сабит, Бекзат Алдамжаров;
До 54 кг. Махмуд Сабырхан, Тимур Кабдешов;
До 57 кг. Оразбек Асылкулов, Даулет Молдашев;
До 60 кг. Талгат Сырымбетов, Серик Темиржанов;
До 63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы, Ертуган Зейнуллинов;
До 67 кг. Торехан Сабырхан, Санатали Тольтаев;
До 71 кг. Абылайхан Жусупов, Фарух Токтасынов;
До 75 кг. Сабыржан Аккалыков, Тимур Нурсеитов;
До 80 кг. Ерасыл Жакпеков, Азамат Бектас;
До 86 кг. Нурбек Оралбай, Бекзат Нурдаулетов;
До 92 кг. Данияр Рахымбердинов;
Свыше 92 кг. Айбек Оралбай, Нурлан Сапарбай.
Женщины
До 48 кг. Айгерим Саттыбаева, Акбота Болат;
До 50 кг. Гулнар Турапбай, Елянур Турганова;
До 52 кг. Жазира Оракбаева, Жансая Рахымберди;
До 54 кг. Элина Базарова, Анель Сакыш, Сымбат Алиаскар;
До 57 кг. Улжан Сарсенбек, Айдана Забынбекова;
До 60 кг. Римма Волосенко, Анар Турсынбек;
До 63 кг. Лаура Есенкелди, Аружан Жанабаева;
До 66 кг. Улдана Таубай, Гаухар Шайбекова;
До 70 кг. Азиза Исина;
До 75 кг. Шугыла Налибай, Анастасия Баязитова;
До 81 кг. Жибек Жараскызы;
Свыше 81 кг. Ляззат Кунгейбаева.