Тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в первом этапе Кубка мира в Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Страну на турнире, который пройдет под эгидой World Boxing, представят следующие спортсмены:

До 50 кг. Нурзат Онгаров;

До 55 кг. Нурсултан Алтынбек;

До 60 кг. Талгат Сырымбетов;

До 65 кг. Алмат Абдуали;

До 70 кг. Дархан Дуйсебай;

До 80 кг. Диас Молжигитов;

До 85 кг. Даулет Толемисов;

Свыше 90 кг. Даниял Сапарбай.

Соревнования пройдут с 30 марта по 6 апреля.