Назван состав команды Казахстана по боксу на участие в этапе Кубка мира в Бразилии
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
153Фото: olympic.kz
Тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в первом этапе Кубка мира в Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
Страну на турнире, который пройдет под эгидой World Boxing, представят следующие спортсмены:
До 50 кг. Нурзат Онгаров;
До 55 кг. Нурсултан Алтынбек;
До 60 кг. Талгат Сырымбетов;
До 65 кг. Алмат Абдуали;
До 70 кг. Дархан Дуйсебай;
До 80 кг. Диас Молжигитов;
До 85 кг. Даулет Толемисов;
Свыше 90 кг. Даниял Сапарбай.
Соревнования пройдут с 30 марта по 6 апреля.
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