  • 26 Мая, 23:05
  • BAIGENEWS

Назван следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC

Сегодня, 22:55
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instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести свой следующий бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Рахмонов в интервью упоминал двух своих потенциальных соперников — Джека Делла Маддалену и англичанина Майкла Пэйджа (22-2). Поскольку UFC уже утвердил для Пэйджа поединок с непобежденным ирландским файтером Иэном Гэрри (14-0) на 303-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США) 30 июня, у Шавката остался вариант только с Маддаленой. Ожидается, что этот бой пройдет осенью.

Отметим, что ранее Джек Делла Маддалена бросал вызов Шавкату Рахмонову, а казахстанец комментировал это так: 

"Пока ничего не ясно, но я думаю, что следующим соперником будет Маддалена. Еще там есть Майкл Пэйдж. Не знаю, мне без разницы, с кем драться. Главное — быстрее получить титульный бой. Посмотрим, ждем. Здесь непредсказуемо, бывают такие моменты, что кто-то слетает, травмируется. Самое главное мне где-то осенью быть готовым, а кто там будет — без разницы". 

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