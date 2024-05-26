Назван следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести свой следующий бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Рахмонов в интервью упоминал двух своих потенциальных соперников — Джека Делла Маддалену и англичанина Майкла Пэйджа (22-2). Поскольку UFC уже утвердил для Пэйджа поединок с непобежденным ирландским файтером Иэном Гэрри (14-0) на 303-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США) 30 июня, у Шавката остался вариант только с Маддаленой. Ожидается, что этот бой пройдет осенью.

Отметим, что ранее Джек Делла Маддалена бросал вызов Шавкату Рахмонову, а казахстанец комментировал это так: