Назван самый популярный смартфон в мире

В августе 2024 года, по данным StatCounter, самым популярным на рынке мобильных телефонов стал бренд Apple, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Продукция компании заняла 27,6% мирового рынка.

Неплохая доля и у Samsung: 23,6%, всего на 4 п. п. меньше, чем у лидирующего бренда. Тройку лидеров замкнул китайский бренд Xiaomi, заметной отстающий от лидеров: 12%. В пятёрке самых популярных также оказались OPPO и Vivo.

Тем временем в Казахстане ситуация схожая. Лидером с долей рынка в 35,6% также стал Apple. С заметным отставанием второе место занял Samsung: 23,7%. Тройку самых популярных замыкает Xiaomi с долей в 18,9%. В топ-5 также вошли OPPO и Vivo.

Во втором квартале текущего года поставки смартфонов в мире выросли на 9%, до 292,2 млн изделий, отмечают в IDC.

Предварительные результаты рынка показывают, что лидирующую позицию, благодаря стратегическому фокусу на своих флагманах и сильной стратегии ИИ, заняла компания Samsung с долей поставок в 18,4%. Apple завершила квартал на втором месте с долей в 15,6% и улучшением показателей в Китае и других ключевых регионах. Обе ведущие компании показали скромный рост по сравнению с прошлым годом.

Xiaomi заняла третье место (14,5%), в то время как Vivo и OPPO разделили четвёртое (8,8% у каждой из компаний). Xiaomi и Vivo обе показали двузначный рост с сильными показателями на развивающихся рынках и в Китае, в то время как рост OPPO на 1,8% был обусловлен успешной продолжающейся экспансией за пределами Китая.

По данным Statista, в 2023 году в мире насчитывалось 3,9 млрд пользователей смартфонов, против 3,4 млрд годом ранее. Ожидается, что в текущем году этот показатель вырастет до 4,5 млрд, а к 2029-му — до 6,2 млрд пользователей.

Что касается цен на телефоны, в Казахстане в августе текущего года ситуация была такой: телефонные аппараты подорожали на 10%, а смартфоны, напротив, стали дешевле сразу на 26,6%.

При этом удешевление телефонного и факсимильного оборудования наблюдалось во всех регионах страны. Сильнее всего цены снизились в Астане (на 25,3%), а также в Мангистауской (на 23,7%) и Западно-Казахстанской (на 20,9%) областях.