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touristam.com Сегодня, 16:23
141
Сегодня, 16:23
141
Фото: touristam.com

Назван самый дорогой город Казахстана

По итогам 2022 года ERI подготовил национальный рейтинг качества жизни в разрезе 25 городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на economy.kz. Рейтинг включает 3 фактора "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура". 

Всего было проанализировано 89 показателей, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов.

Заработная плата в городах имеет широкий разброс в значениях. Наибольшие показатели отмечаются в промышленных моногородах страны, областных центрах западных регионов страны, а также в Астане и Алматы, что делает их относительно привлекательными на фоне остальных городов.

"По индексу "дороговизны жизни" наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в девяти городах – Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск, Атырау.  Менее дорогими для жизни городами стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане дешевле на 1,5 раза по сравнению с Жанаозеном", - говорится в сообщении.

Наиболее высокий показатель безработицы по отношению к количеству наёмных работников отмечается в Туркестане, наименьший показатель  в Жанаозене.

Бизнес концентрируется в крупных городах. Более половины - 51,7 процента выпускаемой субъектами МСП продукции приходится на четыре центра агломераций – Астана, Алматы, Актобе и Шымкент. В этих городах также сконцентрировано значительная часть (34,1 процента) действующих субъектов МСП.  

По итогам 2022 года 2/3 прироста численности городского населения пришлось на три мегаполиса страны. 

"Столице и городам республиканского значения рекомендовано сделать акцент на опережающее развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности деятельности городских служб.  Городам-областным центрам рекомендовано уделить внимание повышению качества городской среды за счёт применения новых подходов в городском планировании и благоустройстве. Моногородам рекомендовано предусмотреть полную ревизию и планомерное обновление инженерной инфраструктуры моногородов, а также принять меры по диверсификации своей экономики", - отметили в институте.

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#аналитика #города #рейтинг
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:23
141
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