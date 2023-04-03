Назван регион Казахстана с самой высокой инфляцией

Инфляция в марте 2023 этого года в годовом исчислении составила 18,1 процента (февраль 2023 года – 21,3 процента), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики.

Цены на продовольственные товары повысились на 20,5 процента, непродовольственные товары – на 18,1 процента, платные услуги – на 14,4 процента.

Так, цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в марте помидоры подорожали на 12,7 процента, перец сладкий – на 4,9 процента, капуста – на 4,5 процента, свекла – на 3,6 процента. Повышение цен отмечено на рис - 3,4 процента, прохладительные напитки – на 3,3 процента, кефир 2,5 процентной жирности – на 3 процента, молоко ультрапастеризованное – на 2,8 процента, бананы – на 2,2 процента, говядину, кисломолочные продукты – по 2,1 процента, масло сливочное – на 1,4 процента, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия – по 1,3 процента.Огурцы подешевели на 7,3 процента, сахар – на 2,1 процента, крупа гречневая – 2 процента.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в марте наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода – 2,3 процента, товары личного пользования – 1,3 процента. Так, по сравнению с прошлым месяцем цены на люстру электрическую повысились на 4,3 процента, ковер– на 2,5 процента, диван-кровать – 2,4 процента, стул – на 2,2 процента. Среди товаров личного пользования подорожали дезодорант - на 2,5 процента туалетная бумага – на 1,9 процента, мыло туалетное – на 1,7 процента, щетка зубная – на 1,5 процента, краска для волос – на 1,3 процента.

Отметим, повышение цен по услугам отмечено на здравоохранение - на 1,7 процента. Подорожали стоматологические услуги на 1,8 процента, услуги медицинских лабораторий – на 1,1 процента. Наблюдается рост цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта на 3,7 процента, парикмахерских и салонов красоты – на 2,5 процента, облуживания и ремонта жилых помещений – на 0,7 процента.

"Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5 процента (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – 0,4 процента в городе Астана", - говорится в сообщении.

Добавим, в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области на 2,2 процента, непродовольственные – в Мангистауской и Карагандинской областях - по 1,1 процента, платные услуги – в Туркестанской области на 2 процента.