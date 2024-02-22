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Стало известно, где продолжается рост заболеваемости корью в Казахстане

Сегодня, 12:01
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: BaigeNews.kz

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената сообщила, что только в Карагандинской области продолжается рост заболеваемостью корью, а  целом в стране ситуация стабилизировалась, передаёт BaigeNews.kz. 

"В феврале текущего года мы видим, что, по сравнению с декабрем, заболеваемость снизилась на 16%.  Рост сохраняется только в Карагандинской области, в остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне", - сказала Айжан Есмагамбетова в .

Она также добавила, что в стране привито практически 90% от запланированного, то есть больше 1,3 миллиона человек.

 

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