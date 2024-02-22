Стало известно, где продолжается рост заболеваемости корью в Казахстане
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
123Фото: BaigeNews.kz
Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената сообщила, что только в Карагандинской области продолжается рост заболеваемостью корью, а целом в стране ситуация стабилизировалась, передаёт BaigeNews.kz.
"В феврале текущего года мы видим, что, по сравнению с декабрем, заболеваемость снизилась на 16%. Рост сохраняется только в Карагандинской области, в остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне", - сказала Айжан Есмагамбетова в .
Она также добавила, что в стране привито практически 90% от запланированного, то есть больше 1,3 миллиона человек.
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