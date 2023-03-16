Назван размер средней зарплаты в Казахстане

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По итогам третьего квартала 2022 года средняя заработная плата казахстанцев составила 299,8 тысяч тенге передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен".

При этом медианная ззарплата составила 204,1 тысяч тенге или 68% от номинальной. Аналитики отмечают, что паритет в 67% между медианной и средней номинальной зарплатой отмечается на протяжении трех лет.

"В разрезе регионов наиболее высокой как номинальной, так и медианной зарплатой отмечается в Атырауской области. Антилидерами же рейтинга являются Жамбылская и Туркестанская области. В регионах с высокой номинальной зарплатой наблюдается значительная разница от медианной. Так, в Атырауской и Мангистауской областях доля медианной зарплата равна 51% и 57% соответственно", - сообщает "Атамекен".

В гендерном разрезе медианная зарплата мужчин по стране составляет 214,2 тысяч тенге, что выше чем уженщин на 9%. При этом в разрезе регионов в отдельных областях медианная зарплата женщин выше чем у мужчин.