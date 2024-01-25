Назван размер самой высокой пенсии в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде РК озвучили самую высокую пенсию в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.

"Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 29 973 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге", - говорится в сообщении.

На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%.