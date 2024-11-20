Назван размер доходов жителей Алматы

За первое полугодие 2024 г. номинальный денежный доход алматинцев увеличился на 22%. Он составил 292 тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"В реальном выражении рост составил 11,6%. Среднемесячная зарплата достигла 468 тысяч тенге, увеличившись на 15,5%", - заверили городские власти.

Инвестиционная активность на высоком уровне: за девять месяцев привлечено свыше 1,1 трлн тенге инвестиций. Это на 8,1% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций вырастет до 2,35 трлн тенге.

Кроме того, в акимате Алматы отметили, что с начала года было создано свыше 50 тысяч рабочих мест, из которых 77,9% — постоянные. Об этом рассказали в управлении экономики города.

"Годовая инфляция замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре благодаря снижению цен на продовольственные и непродовольственные товары", - утверждают власти мегаполиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность.