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Назван новый соперник непобеждённого казахстанца в UFC

Сегодня, 11:47
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sports.kz Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: sports.kz

Непобежденный боец наилегчайшего дивизиона UFC из Казахстана Азат Максум проведёт свой следующий поединок против американца Чарльза Джонсона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что бой пройдет 3 февраля в Лас-Вегасе (утром 4 февраля в Казахстане).

Изначально соперником Азата Максума (17-0 MMA, 1-0 UFC) должен был стать другой американский файтер Нэйт Мэнесс (15-3 MMA, 4-2 UFC), но из-за травмы он отказался от поединка.

Новым соперником казахстанца стал Чарльз Джонсон (13-6 MMA, 2-4 UFC). С ним достигнуты устные договорённости.

"Контракты будут подписаны в ближайшее время. Три источника, знакомых с ситуацией, сообщили MMA Junkie об изменениях, но попросили сохранить их анонимность, так как промоушен еще не сделал официального объявления", — написал MMA Junkie.

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