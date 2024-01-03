Назван новый соперник непобеждённого казахстанца в UFC

Непобежденный боец наилегчайшего дивизиона UFC из Казахстана Азат Максум проведёт свой следующий поединок против американца Чарльза Джонсона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что бой пройдет 3 февраля в Лас-Вегасе (утром 4 февраля в Казахстане).

Изначально соперником Азата Максума (17-0 MMA, 1-0 UFC) должен был стать другой американский файтер Нэйт Мэнесс (15-3 MMA, 4-2 UFC), но из-за травмы он отказался от поединка.

Новым соперником казахстанца стал Чарльз Джонсон (13-6 MMA, 2-4 UFC). С ним достигнуты устные договорённости.