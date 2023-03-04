Назван лучший смартфон в мире

Фото: Apple

Победителем премии Global Mobile Awards (GLOMO Awards) 2023 года в категории "Лучший смартфон" стал iPhone 14 Pro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой gazeta.ru.

"Лучший смартфон" сочетает в себе выдающуюся производительность, инновации и лидерство по результатам оценки смартфонов на рынке в период с января по декабрь 2022 года ведущими мировыми независимыми аналитиками, журналистами и иными влиятельными лицами", — говорится в описании премии на официальном сайте.

Официальная презентация iPhone 14 Pro состоялась 7 сентября 2022 года. Одной из главных особенностей устройства стал вырез Dynamic Island, пришедший на смену традиционной "челке-моноброви". Также смартфон получил OLED-матрицу Super Retina XDR с разрешением 2532×1170 пикселей, процессор Apple A16 Bionic и тройной блок камер.

В шорт-листе GLOMO Awards в данной номинации, помимо победителя, были представлены Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone, Samsung Galaxy Z Flip 4 и Samsung Galaxy S22 Ultra.