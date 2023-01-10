Назван лучший паспорт для путешествий в 2023 году

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Паспорт Японии стал лучшим в 2023 году - документ предоставляет безвизовый доступ в более 190 стран мира. Рейтинг мобильности документов составила международная консалтинговая компания Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Паспорт Казахстана занял 70-е место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Гражданам Японии не нужна виза для посещения 193 из 227 стран мира. Второе место рейтинга делят между собой Сингапур и Южная Корея: граждане этих государств могут приехать без визы в 192 страны. Третью строчку заняли Германия и Испания с безвизовым доступом в 190 пунктов назначения по всему миру.

В топ-10 также попали Финляндия, Италия и Люксембург (189 безвизовых стран), Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188 стран), Франция, Ирландия, Великобритания и Португалия (187 стран), Бельгия, Чехия, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, США (186 стран), Австралия, Канада, Греция и Мальта (185 стран), Венгрия и Польша (184 страны), а также Литва и Словакия (183 страны).

Казахстанский паспорт на 70-й строчке, с ним разрешён безвизовый въезд в 76 стран мира.

Наименее мобильными признаны паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. Граждане этих государств могут путешествовать без виз в 30, 29 и 27 стран мира соответственно.