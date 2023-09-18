Назван лидер среди регионов Казахстана по темпам роста жилья в сельской местности

12 184 дома построено в казахстанских сёлах в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stat.gov.kz.

По данным статистики, с января по август 2023 года в казахстанских сёлах ведено 12 184 жилых здания на общую сумму 304,1 миллиарда тенге. Из них 12 020 – индивидуальные дома, 146 – многоквартирные, остальные 18 – общежития.

Отмечается, что в этом году введено 2,2 миллиона квадратных метров. Это на 7,5% больше, чем было введено за аналогичный период прошлого года.

По площади введёнего жилья лидирует Алматинская область. Здесь введено – 557,3 тысячи квадратных метров. На втором месте – Туркестанская область с 273,7 тысячи квадратных метров, на третьем – Кызылординская область, где введено 271,2 тысячи квадраных метров.

Быстрее всего жильё в сёлах возводили в этом году в Улытау. В сравнении с январём - августом прошлого года общая площадь увеличилась на 52,8%. Отрицательная динамика - в Карагандинской области. Здесь темпы замедлились на 31,6%.