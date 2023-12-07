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Назван главный цвет 2024 года

Сегодня, 22:04
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pantone.com Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: pantone.com

Институт цвета Pantone объявил 13-1023 Peach Fuzz ("персиковый пушок") главным цветом 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Peach Fuzz - это персиковый оттенок, вызывающий чувство доброты и нежности, передающий послание заботы и обмена, общности и сотрудничества. Привлекательный персиковый оттенок, мягко расположенный между розовым и оранжевым, вдохновляет на перекалибровку и возможность заботиться, создавая атмосферу спокойствия, предлагая нам пространство, чтобы быть, чувствовать, исцеляться и процветать", - говорится в сообщении института.

Почему именно этот цвет выбрали эксперты?

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