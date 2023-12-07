Назван главный цвет 2024 года
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Институт цвета Pantone объявил 13-1023 Peach Fuzz ("персиковый пушок") главным цветом 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
"Peach Fuzz - это персиковый оттенок, вызывающий чувство доброты и нежности, передающий послание заботы и обмена, общности и сотрудничества. Привлекательный персиковый оттенок, мягко расположенный между розовым и оранжевым, вдохновляет на перекалибровку и возможность заботиться, создавая атмосферу спокойствия, предлагая нам пространство, чтобы быть, чувствовать, исцеляться и процветать", - говорится в сообщении института.
Почему именно этот цвет выбрали эксперты?
"Во времена потрясений во многих аспектах нашей жизни наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании становится всё сильнее, как и наши представления о более мирном будущем. Нам напоминают, что жизненно важной частью полноценной жизни является хорошее здоровье, выносливость и сила, чтобы наслаждаться ею. Что в мире, который часто уделяет особое внимание производительности и внешним достижениям, очень важно осознавать важность развития нашего внутреннего "я" и находить моменты передышки, творчества и человеческого общения среди шума и суеты современной жизни. Имея это в виду, мы хотели обратиться к цвету, который мог бы подчеркнуть важность сообщества и объединения с другими. Цвет, который мы выбрали в качестве цвета 2024 года по версии Pantone, должен был выразить наше желание быть рядом с теми, кого мы любим, и радость, которую мы получаем, когда позволяем себе настроиться на то, кем мы являемся, и просто насладиться моментом тихого времени в одиночестве", - сообщили эксперты.
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