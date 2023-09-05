Назван главный претендент на "Золотой мяч"
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
166Фото: pxhere.com
Опубликован список претендентов на "Золотой мяч" в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По данным сайта Goal.com, фаворитом в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2023 года считается нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.
На втором месте форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Тройку претендентов замыкает нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Также в топ-10 входят Винисиус Жуниор ("Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Барселона").
Официально список номинантов будет объявлен 6 сентября.