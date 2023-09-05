  • 5 Сентября, 20:35
  • BAIGENEWS

Назван главный претендент на "Золотой мяч"

Сегодня, 19:28
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pxhere.com Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: pxhere.com

Опубликован список претендентов на "Золотой мяч" в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным сайта Goal.com, фаворитом в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2023 года считается нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Тройку претендентов замыкает нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Также в топ-10 входят Винисиус Жуниор ("Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Барселона").

Официально список номинантов будет объявлен 6 сентября. 



 

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