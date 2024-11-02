Назван главный претендент на бой с Шавкатом Рахмоновым за титул

Американский комментатор Джон Аник считает, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов должен сразиться за титул "временного" чемпиона UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Не мои ожидания, но в случае проведения боя за „временный“ титул чемпиона UFC Джек Делла Маддалена, по всей видимости, имеет наилучшие шансы сразиться с Шавкатом Рахмоновым. Хотя я не верю, что Джек здоров", — написал Аник в Х.

Напомним, изначально Шавкат Рахмонов должен был встретиться на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) с действующим чемпионом Белалом Мухаммадом, но боец из США снялся из-за проблем со здоровьем.