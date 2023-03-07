Назван единственный город Казахстана, в котором подешевело вторичное жильё

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В Казахстане цены предложения на вторичном рынке продолжают постепенно стабилизироваться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Везде замедляются темпы роста, также в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.

Как показал мониторинг, средняя цена выросла в феврале по сравнению с январём на 0,4 процента - до 376 тысяч тенге за квадратный метр.

Так, максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: +2.2 процента. На втором и третьем месте Атырау и Семей - рост цен по 1,1 проценту. В Шымкенте и Алматы квадрат в среднем подорожал на 0,3-0,8 процента. В Астане цена незначительно снизилась: - 0,1 процента. Отрицательные значения (снижение на 0,2-0,9 процента) зафиксированы также в Актобе, Костанае, Кокшетау.

В восьми городах цены практически остались на уровне января.

Что касается изменений за год (февраль 2023 к февралю 2022 года), то цены выросли в большинстве городов страны в среднем на 9,7 процента. Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19,6 процента), Актобе (+18,8 процента) и Алматы (+15,4 процента). В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9,6 процента в Астане на 6 процентов.

К слову, единственный город, где цены снизились, - Талдыкорган (-3,9 процента).