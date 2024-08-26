Назойливого продавца косметики арестовали в ВКО

В ВКО на сутки арестовали назойливого продавца косметики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным суда района Алтай, россиянин, имеющий постоянное местожительство в райцентре, в феврале нынешнего года появился в акимате. Мужчина средних лет с сумками стал ходить по этажам, предлагая чиновникам и посетителям акимата купить у него косметику. Назойливого продавца сначала вежливо попросили покинуть помещение, но россиянин продолжал курсировать по зданию и приставать к людям.

Госслужащие попросили его удалиться более настойчиво, но безрезультатно. После этого в акимат вызвали наряд полиции, которые сопроводили продавца из здания и составили протокол об административном правонарушении.

Иностранец предстал перед судом. Его обвинили по статье 449 КоАП РК в назойливом приставании в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей, совершённом лицом, не являющимся субъектом предпринимательства. Суд вынес ему наказание в виде ареста на одни сутки.