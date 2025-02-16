  • 16 Февраля, 07:16
  • BAIGENEWS

Назови сына Абаем и получи 180 тысяч: необычную акцию объявили в соцсети

Выплаты обещает сделать фонд Аssyltas.

Сегодня, 06:40
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Казахстанцы, у которых 10 августа 2025 года родится мальчик, имеют шансы получить денежное вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz.

180 тысяч тенге они получат при одном условии – ребёнка они должны назвать именем Абай. 

Выплаты обещает сделать фонд Аssyltas, а условия объявил в своём Instagram-аккаунте бизнесмен Дулат Тастекей.

По его словам, инициатива приурочена к празднования 180-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

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