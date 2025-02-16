Казахстанцы, у которых 10 августа 2025 года родится мальчик, имеют шансы получить денежное вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz.

180 тысяч тенге они получат при одном условии – ребёнка они должны назвать именем Абай.

Выплаты обещает сделать фонд Аssyltas, а условия объявил в своём Instagram-аккаунте бизнесмен Дулат Тастекей.

По его словам, инициатива приурочена к празднования 180-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.