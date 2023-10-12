Назначены зампреды Антикоррупционной службы в Казахстане

"Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности; Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сказано в официальном сообщении.