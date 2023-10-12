"Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности; Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сказано в официальном сообщении.
Назначены зампреды Антикоррупционной службы в Казахстане
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
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Распоряжениями главы государства назначены заместители председателя Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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