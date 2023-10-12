  • 12 Октября, 17:53
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Назначены зампреды Антикоррупционной службы в Казахстане

Сегодня, 16:52
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Назначены зампреды Антикоррупционной службы в Казахстане Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Распоряжениями главы государства назначены заместители председателя Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности; Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сказано в официальном сообщении.

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