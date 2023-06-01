Назначены вице-министры экологии Казахстана

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Постановлением правительства назначены два вице-министра экологии РК, передаёт BaigeNews.kz.

Нуркен Шарбиев стал первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК.

Мансур Ошурбаев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.

Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее. Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева и университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в министерстве охраны окружающей среды.

С ноября 2019 года - директор департамента государственной политики в управлении отходами министерства экологии и природных ресурсов.