Назначены прокуроры Алматы и Павлодарской области
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Новых прокуроров назначили в Алматы и Павлодарской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
На должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков.
Он родился в 1973 году, окончил Стамбульский университет.
Деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Аксу Павлодарской области.
Был замначальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.
С июня 2020 года работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.
Прокуратуру в Павлодарской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев.
С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы.
Берик Жуйриктаев родился в 1978 году, выпускник университета "Туран". Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году помощником прокурора Медеуского района Алматы.
В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, первого заместителя прокурора Алматы.
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