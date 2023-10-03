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Назначены прокуроры Алматы и Павлодарской области

Сегодня, 16:43
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Qazcontent Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: Qazcontent

Новых прокуроров назначили в Алматы и Павлодарской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

На должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков.

Он родился в 1973 году, окончил Стамбульский университет.

Деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Аксу Павлодарской области.

Был замначальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

С июня 2020 года работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.

Прокуратуру в Павлодарской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев. 

С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы. 

Берик Жуйриктаев родился в 1978 году, выпускник университета "Туран". Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году помощником прокурора Медеуского района Алматы.

В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, первого заместителя прокурора Алматы.

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