Назначены прокуроры Алматы и Павлодарской области

Новых прокуроров назначили в Алматы и Павлодарской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

На должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков.

Он родился в 1973 году, окончил Стамбульский университет.

Деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Аксу Павлодарской области.

Был замначальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

С июня 2020 года работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.

Прокуратуру в Павлодарской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев.

С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы.

Берик Жуйриктаев родился в 1978 году, выпускник университета "Туран". Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году помощником прокурора Медеуского района Алматы.

В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, первого заместителя прокурора Алматы.