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Назначены послы Казахстана в Словении и Танзании

Сегодня, 17:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в нескольких государствах, передаёт BaigeNews.kz.

Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения. 

Посол Казахстана в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом в Объединённой Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

Алимхан Есенгельдиев указом президента освобождён от должности посла Казахстана в Исламской Республике Афганистан.

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