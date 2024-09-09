Назначены послы Казахстана в Словении и Танзании
Сегодня, 17:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:26Сегодня, 17:26
131Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в нескольких государствах, передаёт BaigeNews.kz.
Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения.
Посол Казахстана в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом в Объединённой Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.
Алимхан Есенгельдиев указом президента освобождён от должности посла Казахстана в Исламской Республике Афганистан.
Самое читаемое
- Непосильная ноша: как выглядит заброшенный аквапарк Семея и почему его не хотят купить
- Первую золотую медаль на играх кочевников завоевала Франция
- Жителей Алматы и ещё двух городов предупредил "Казгидромет"
- Казахские апашки попали в Книгу рекордов Гиннесса на Всемирных играх кочевников
- Игры кочевников: уникальный голос Димаша зазвучал на открытии