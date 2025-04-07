Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в нескольких государствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурлан Жалгасбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша. Он освобождён от должностей посла в Индии, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале, Бутане и в Мальдивской Республике по совместительству.

Азамат Ескараев назначен чрезвычайным и полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.

Указом Главы государства Алим Кирабаев освобождён от должности посла Казахстана в Польше.