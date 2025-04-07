  • 7 Апреля, 16:09
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Назначены послы Казахстана в Индии и Польше

Алим Кирабаев освобождён от должности посла Казахстана в Польше.

Сегодня, 15:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в нескольких государствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурлан Жалгасбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша. Он освобождён от должностей посла в Индии, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале, Бутане и в Мальдивской Республике по совместительству.

Азамат Ескараев назначен чрезвычайным и полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.

Указом Главы государства Алим Кирабаев освобождён от должности посла Казахстана в Польше.

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