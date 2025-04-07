Назначены послы Казахстана в Индии и Польше
Алим Кирабаев освобождён от должности посла Казахстана в Польше.
Сегодня, 15:08
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Сегодня, 15:08Сегодня, 15:08
101Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в нескольких государствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Нурлан Жалгасбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша. Он освобождён от должностей посла в Индии, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале, Бутане и в Мальдивской Республике по совместительству.
Азамат Ескараев назначен чрезвычайным и полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.
Указом Главы государства Алим Кирабаев освобождён от должности посла Казахстана в Польше.