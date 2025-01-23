Президент Казахстана своими указами назначил послов в Греции и Республике Кипр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тимур Султангожин стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Николай Жумаканов - в Республике Кипр.