  • 23 Января, 19:54
  • BAIGENEWS

Назначены послы Казахстана в Греции и на Кипре

Сегодня, 19:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29
82
Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана своими указами назначил послов в Греции и Республике Кипр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тимур Султангожин стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Николай Жумаканов - в Республике Кипр.

Самое читаемое

Наверх