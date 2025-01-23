Назначены послы Казахстана в Греции и на Кипре
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
82Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана своими указами назначил послов в Греции и Республике Кипр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Тимур Султангожин стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Николай Жумаканов - в Республике Кипр.
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