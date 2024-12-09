Назначены послы доброй воли Казахстана. Кто они
Проект инициирован Главой государства.
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Торжественная церемония по назначению второго пула "Послов доброй воли Казахстана" прошла в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.
Проект, инициированный Главой государства, нацелен на развитие диалога между культурами и народами, а также на повышение узнаваемости страны и популяризацию её достижений за рубежом.
Для участия в нём приглашены общественные и культурные деятели Казахстана, среди которых народный артист Димаш Кудайберген, оперная певица Мария Мудряк, телеведущая и продюсер культурных проектов Майя Бекбаева, археолог и член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин, глава правления Qazaq Geography, учёный-этнограф Айгерим Мусагажинова.
Выступая с приветственной речью, первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин отметил, что Казахстан воспринимается в мире как миролюбивое и прогрессивное государство, а также надежный партнёр в решении глобальных и региональных вопросов.
По словам дипломата, МИД проводится масштабная работа по продвижению и ознакомлению зарубежной аудитории с культурным наследием и национальным многообразием Казахстана. Рахметуллин высоко оценил усилия присутствующих общественных деятелей в популяризации достижений Казахстана в различных сферах.
"Статус Посла доброй воли – это не только престиж, но и большая ответственность. В рамках проекта мы намерены продолжать знакомить с нашей культурой, искусством, научным прогрессом, инновациями, спортивными победами, креативными решениями, туристическим потенциалом и главной ценностью казахстанского народа – сохранение мира и согласия", − отметил Рахметуллин.
Ранее статуса Посла доброй воли были удостоены скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев, Олимпийский чемпион Александр Винокуров, художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков, кардиохирург Юрий Пя, исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, главный дирижёр государственного академического оркестра "Отырар Сазы" Динара Тлендиева, эстрадный певец Мирхидай Мирфарух, широко известный под псевдонимом Adam, рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников, которые успешно выполняют доверенную им миссию и реализуют социально-значимые проекты в культурно-гуманитарной сфере, по защите экологии, развитию юношеского спорта и в других отраслях.
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