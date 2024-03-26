По согласованию с администрацией Президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Руководителем департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте стал Бакыт Кайшыбеков. Ранее он был главным в ДЭР по Кызылординской области.

В Астане департамент возглавил Данияр Алиев. Он был руководителем департамента экономических расследований в Шымкенте.