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Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте

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Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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По согласованию с администрацией Президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Руководителем департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте стал Бакыт Кайшыбеков. Ранее он был главным в ДЭР по Кызылординской области. 

В Астане департамент возглавил Данияр Алиев. Он был руководителем департамента экономических расследований в Шымкенте. 

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