Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
Сегодня, 19:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
97
По согласованию с администрацией Президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Руководителем департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте стал Бакыт Кайшыбеков. Ранее он был главным в ДЭР по Кызылординской области.
В Астане департамент возглавил Данияр Алиев. Он был руководителем департамента экономических расследований в Шымкенте.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- "Дорога жизни": в области Абай талые воды по пояс размыли районную трассу
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- "Терпели и дальше терпеть будем": почему сельчане в Костанайской области отказываются переселяться из зоны паводка