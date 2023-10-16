Назначены главы ДЧС в Алматы и двух областях Казахстана

В Алматы, Жетысуской и Туркестанской областях назначены начальники департаментов по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям главой ДЧС Алматы назначен Нурлан Атыгаев.

Нового начальника личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов.

Атыгаев родился в 1978 году в Кокчетавской области. Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям РК.

Трудовую деятельность начал инспектором пожарной части № 7 Айыртауского района Северо-Казахстанской области. В разные годы работал начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, начальником Управления государственного пожарного контроля, заместителем начальника ДЧС Северо-Казахстанской области.

С декабря 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника ДЧС Акмолинской области.

Вице-министр поставил задачи по совершенствованию деятельности ДЧС, усиления профилактических мер в отопительный сезон, мероприятий зимнего периода, по уменьшению количества различных чрезвычайных ситуаций, особо подчеркнув важность усиления пропаганды культуры безопасности среди населения.

Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу стал Нурлан Бекбосынов.

Бекбосынов родился в 1971 году в Карагандинской области. В органах гражданской защиты с 1993 года. Трудовую деятельность начал с должности начальника отдельного поста поселка Саяк военизированной пожарной охраны УВД Жезказганской области.

Работал на различных должностях Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

С 2010 по 2023 годы занимал руководящие должности в подразделениях департамента по ЧС Карагандинской области. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника ДЧС.

Начальником ДЧС Туркестанской области назначен Аскар Тулешев.

Он родился в 1975 году в Актюбинске. Окончил Ташкентскую высшую пожарно-техническую школу МВД Республики Узбекистан.

Трудовую деятельность начал с 1996 года помощником руководителя пожаротушения Управления государственной противопожарной службы при Управлении внутренних дел Актюбинской области. В разные годы работал начальником Центра оперативного управления силами и средствами, начальником Управления противопожарной службы Актобе, замначальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальником Управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области.

В последние годы был заместителем начальника департаментов по чрезвычайным ситуациям Кызылординской и Актюбинской областей.