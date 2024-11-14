Назначены два заместителя начальника ДП Алматинской области
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Двух заместителей начальника назначили в департаменте полиции Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Должности получили Нуржан Байкулов и Акылбек Толеуов.
Байкулов родился в 1977 году в Жамбылской области, магистр экономики и права. Начал службу в органах внутренних дел в 1996 году, занимал различные управленческие должности.
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Толеуов 1982 года рождения. Имеет два высших образования. Окончил Казахский агротехнический университет имени Сейфуллина и Академию МВД РК. Начал службу в органах внутренних дел в 2005 году.
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Напомним, на фоне расследования резонансного дела об убийстве подростка в Талгаре в департаменте полиции Алматинской области произошли кадровые перестановки. Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей первый замначальника ДП региона Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов, начальник управления по противодействию экстремизму ДП области Улан Байтаков, начальник Управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Генеральный прокурор Казахстана подписал приказ об увольнении зампрокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района. Также освобождён от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.
Расследование резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата продолжается. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану.
Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
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