Назначены даты генеральной репетиции Парада Победы в Астане
С 25 апреля участники приступят к совместным отработкам с участием боевой техники и авиации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр обороны Руслан Жаксылыков проинспектировал подготовку к военному Параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
Как доложил Главнокомандующий Сухопутными войсками Мереке Кучекбаев, раздельные тренировки завершаются, и уже с 25 апреля участники приступят к совместным отработкам с участием боевой техники и авиации.
Генеральные репетиции пройдут 3 и 5 мая на площади "Қазақ Елі" в Астане.
Глава оборонного ведомства наблюдал за строевой подготовкой и прохождением механизированных колонн, а также подчеркнул важность санитарной безопасности, соблюдения теплового режима и полноценного питания в полевом лагере.
Военный парад состоится 7 мая. В нём примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 300 единиц техники, включая образцы времён Второй мировой, а также 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду