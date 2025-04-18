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Назначены даты генеральной репетиции Парада Победы в Астане

С 25 апреля участники приступят к совместным отработкам с участием боевой техники и авиации.

Сегодня, 16:20
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: Минобороны РК

Министр обороны Руслан Жаксылыков проинспектировал подготовку к военному Параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Как доложил Главнокомандующий Сухопутными войсками Мереке Кучекбаев, раздельные тренировки завершаются, и уже с 25 апреля участники приступят к совместным отработкам с участием боевой техники и авиации.

Генеральные репетиции пройдут 3 и 5 мая на площади "Қазақ Елі" в Астане.

Глава оборонного ведомства наблюдал за строевой подготовкой и прохождением механизированных колонн, а также подчеркнул важность санитарной безопасности, соблюдения теплового режима и полноценного питания в полевом лагере.

Военный парад состоится 7 мая. В нём примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 300 единиц техники, включая образцы времён Второй мировой, а также 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

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