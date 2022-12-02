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ortcom.kz Сегодня, 12:33
752
Сегодня, 12:33
752
Фото: ortcom.kz

Назначены акимы ряда областей в Казахстане

Действующий аким области Улытау Берик Абдыгалиулы сохранил свою должность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".  

"Указом главы государства Әбдіғалиұлы Берік назначен акимом области Ұлытау", — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Напомним, до назначения на пост акима области Улытау Берик Абдыгалиулы был депутатом мажилиса парламента.

Нуржан Нуржигитов остался акимом Жамбылской области.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области", – говорится в указе президента.

Указом Главы государства акимом Мангистауской области назначен Нурлан Ногаев.

Ермек Маржикпаев остался руководить Акмолинской областью.

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#назначение #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:33
752
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