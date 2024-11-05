Назначение премии госслужащим: в Минфине дали разъяснение

В Министерстве финансов дали разъяснения относительно премий для госслужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127, выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам государственных служащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств. Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т.д.)", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется.

"В предыдущем заявлении Министерства финансов была подчёркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне", - добавили в ведомстве.

К слову, экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет.