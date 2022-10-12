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  • Назначена председатель Комитета по охране прав детей минпросвещения РК
primeminister.kz Сегодня, 11:05
288
Фото: primeminister.kz

Назначена председатель Комитета по охране прав детей минпросвещения РК

Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем комитета по охране прав детей министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра просвещения Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем комитета по охране прав детей министерства просвещения РК" - говорится в сообщении. 

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области. 

Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы. 

  • В 1992-1993 годы работала преподавателем Профессионально-технического училища №18 Алматы.
  • С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 города Алматы. 
  • С 1996 по 2006 годы — заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 города Алматы.
  • С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 города Алматы.
  • 2006 – 2008 гг. — директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.
  • С 2008 по 2016 годы занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.
  • В 2017 году исполняла обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.
  • С апреля 2017 и по настоящее время работала директором Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.
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#Правительство РК #Министерство просвещения #назначение
Журналист
Сегодня, 11:05
288
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