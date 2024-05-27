Назначена дата запуска космического грузовика с Байконура

На космодроме Байконур завершается подготовка к очередной космической миссии. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" вывезена и установлена на стартовом комплексе 31-й площадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Предстартовые работы непосредственно на пусковой площадке длятся трое суток.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" запланирован на 30 мая в 14:42 по времени Астаны.

Фото: Роскосмос

Космический грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, среди которых аппаратура и оборудование для систем станции, научных экспериментов, одежда, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа 71-й длительной экспедиции, топливо, питьевая вода и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.