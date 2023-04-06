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Назначена дата суда по делу Арыстанбека Мухамедиулы
Уголовное дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы поступило в суд Байконырского района Астаны, назначена дата заседания, передаёт BaigeNews.kz.
"Принято к производству суда №2 района "Байқоңыр" уголовное дело по обвинению Мухамедиулы А., Нұразхан А.Ш., Кошенова А.К. и Садвакасовой А.Т. в хищении бюджетных средств. Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено на 17 апреля 2023 года в 10:00 в открытом судебном заседании", - говорится в сообщении пресс-службы городского суда Астаны.
Напомним, Мухамедиулы взяли под стражу 28 мая 2022 года. Его подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.
По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".
Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.
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