Следующее заседание суда по делу об убийстве Шерзата Полата назначено на 16 мая. Начало в 10:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня суд просмотрел видеозаписи с камер наблюдения магазина "Камажай", а также запись очной ставки между подсудимым Азаматом Токтаубаевым и покойным потерпевшим Нурганатом Гаипбаевым.

Также завершён допрос подсудимых Дархана Аскентая, Нурбола и Азамата Токтаубаевых.

Напомним, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсембек.

На скамье подсудимых девять человек:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.