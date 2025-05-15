Назначена дата следующего заседания суда по делу Шерзата
На скамье подсудимых девять человек.
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Следующее заседание суда по делу об убийстве Шерзата Полата назначено на 16 мая. Начало в 10:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сегодня суд просмотрел видеозаписи с камер наблюдения магазина "Камажай", а также запись очной ставки между подсудимым Азаматом Токтаубаевым и покойным потерпевшим Нурганатом Гаипбаевым.
Также завершён допрос подсудимых Дархана Аскентая, Нурбола и Азамата Токтаубаевых.
Напомним, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсембек.
На скамье подсудимых девять человек:
Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;
Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;
Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;
Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;
Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.
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