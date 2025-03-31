Стала известна дата первого слушания по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительное слушание по делу назначено на 10 апреля 2025 года в 12 часов 00 минут в здании Жетысуского областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам, расположенном по адресу: город Талдыкорган, улица Каблиса Жырау, дом 65, Жетысуская область", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Слушание пройдет в открытом режиме.

Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.