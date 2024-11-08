Назначена дата 22-й международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса

11-12 ноября в столице Казахстана пройдёт 22-ая международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Планируется, что в первый день будут проведены двусторонние и трёхсторонние консультации делегаций, во второй – они продолжатся и по их итогам состоится пленарное заседание и будет дана пресс-конференция.

В повестку дня встречи включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии; усилий по комплексному урегулированию в САР; ситуации "на земле" в Сирии; а также мер доверия, в том числе освобождения заложников и поиска пропавших без вести; гуманитарной ситуации в Сирии и мобилизации усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению САР и созданию условий для возвращения на родину сирийских беженцев.